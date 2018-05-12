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07. 05. 2018

В Лиде за продажу серег и браслета на 45 долларов задержали женщину

Следственный комитет расследует ряд уголовных дел, возбужденных в отношении 45-летней жительницы Лиды по фактам нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, совершенных повторно (ч.2 ст.223 УК). Женщина была задержана 1 февраля в своей квартире после противозаконного сбыта пары серег и браслета общей стоимостью 90 рублей.

Дома у нее было обнаружено 244 ювелирных изделия из серебристого металла предварительной стоимостью свыше 10 тыс. рублей, сообщили в СК.

Также выявлены иные эпизоды преступной деятельности, связанные с незаконной продажей женщиной с конца 2016 по февраль 2018 года ввозимых из-за пределов страны серебряных изделий без государственных пробирных клейм Беларуси или бывшего СССР. 

Так, в октябре 2016 года в ателье по ремонту одежды она продала индивидуальному предпринимателю пару серег, подвеску и кольцо на общую сумму 50 рублей. Ей же в феврале 2017 года сбыла два кольца на общую сумму 70 рублей. 

В октябре 2017 года около жилого дома в Лиде сбыла пенсионерке две цепочки и две подвески на общую сумму 72 рубля, а в ноябре того же года в здании школы продала завучу цепочку за 33 рубля. 

 

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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