В Лиде за продажу серег и браслета на 45 долларов задержали женщину

Следственный комитет расследует ряд уголовных дел, возбужденных в отношении 45-летней жительницы Лиды по фактам нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, совершенных повторно (ч.2 ст.223 УК). Женщина была задержана 1 февраля в своей квартире после противозаконного сбыта пары серег и браслета общей стоимостью 90 рублей.

Дома у нее было обнаружено 244 ювелирных изделия из серебристого металла предварительной стоимостью свыше 10 тыс. рублей, сообщили в СК.

Также выявлены иные эпизоды преступной деятельности, связанные с незаконной продажей женщиной с конца 2016 по февраль 2018 года ввозимых из-за пределов страны серебряных изделий без государственных пробирных клейм Беларуси или бывшего СССР.

Так, в октябре 2016 года в ателье по ремонту одежды она продала индивидуальному предпринимателю пару серег, подвеску и кольцо на общую сумму 50 рублей. Ей же в феврале 2017 года сбыла два кольца на общую сумму 70 рублей.

В октябре 2017 года около жилого дома в Лиде сбыла пенсионерке две цепочки и две подвески на общую сумму 72 рубля, а в ноябре того же года в здании школы продала завучу цепочку за 33 рубля.