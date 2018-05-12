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07. 05. 2018

Лукашенко уволил начальника УСК по Гродненской области

Источник фото: Следственный комитет

Генерал-майор юстиции Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 мая, сообщили в Администрации главы государства.

Представитель СК уволен со службы в запас по соглашению сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Иосиф Леонко родился в 1966 году в Ивьевском районе. Окончил юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте. В органах прокуратуры работал с февраля 1992 года. Был помощником прокурора Сморгонского района, прокурором и старшим прокурором отдела общего надзора прокуратуры области, прокурором Ивьевского и Лидского районов, зампрокурора Гродненской области. 

В 2007-2010 годах первый зампрокурора области. Последнее время работал в должности старшего помощника прокурора области по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности. В 2011 году назначен начальником УСК по Гродненской области.

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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