Криминал

16:38, 7 мая 2018

В Минске мужчина похитил у обменника папку с деньгами

В Минске разыскивается мужчина, который похитил папку с 220 рублями, оставленную гражданкой у обменного пункт в одном из торговых центров по улице Тимирязева. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

У пункта обмена валют подозреваемый из сумки достал деньги и передал их кассиру. Заметив на стойке чужую папку, он накрыл ее своей сумкой, а затем, забрав у кассира свои деньги, положил папку в сумку и покинул помещение.

Тех, кто узнал изображенного на фото мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят обращаться в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам 8(017)288-02-02, 8(033)607-24-87 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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