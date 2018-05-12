Мингорисполком отказал в проведении «Бессмертного полка» 9 мая

Мингорисполком отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении шествия 9 мая, рассказал глава Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко. В Мингорисполкоме заявили, что 9 мая в стране пройдут другие схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры понесут портреты героев ВОВ.

Тем не менее, по словам Андрея Геращенко, люди все равно выйдут 9 мая, но уже не организованной колонной, передает TUT.by.

Кроме Минска акция «Бессмертный полк» намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.