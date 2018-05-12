Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 19:05
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
07. 05. 2018

Мингорисполком отказал в проведении «Бессмертного полка» 9 мая

Источник фото: tut.by

Мингорисполком отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении шествия 9 мая, рассказал глава Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко. В Мингорисполкоме заявили, что 9 мая в стране пройдут другие схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры понесут портреты героев ВОВ.

Тем не менее, по словам Андрея Геращенко, люди все равно выйдут 9 мая, но уже не организованной колонной, передает TUT.by.

Кроме Минска акция «Бессмертный полк» намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.