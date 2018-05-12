Жительницу Минского района могут судить за секс с подростком

26-летняя жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с не достигшим 16-летнего возраста подростком. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Информация о сексуальной связи женщины с 15-летним подростком поступила в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. Оказалось, что она около двух месяцев неоднократно вступала в связь с подростком, с которым познакомилась в соцсетях.

Сейчас женщина находится под следствием. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК.