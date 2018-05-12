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07. 05. 2018

Жительницу Минского района могут судить за секс с подростком

26-летняя жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с не достигшим 16-летнего возраста подростком. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Информация о сексуальной связи женщины с 15-летним подростком поступила в оперативно-дежурную службу Минского РУВД. Оказалось, что она около двух месяцев неоднократно вступала в связь с подростком, с которым познакомилась в соцсетях.

Сейчас женщина находится под следствием. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК.

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Криминал
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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