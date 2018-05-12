В Беларуси задержали украинца

По данным ведомства, задержанный - 37-летний житель Черновицкой области.
"Ночью 3 мая в поезде сообщением Хотислав-Ковель пограничный наряд обнаружил неизвестного. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в Беларуси без паспорта. Но несмотря на запрет мужчина вновь приехал в Беларусь", - говорится в сообщении.
В отношении украинца возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о пребывании в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Источник: korrespondent.net
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