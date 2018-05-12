В Беларуси задержали украинца

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком.

Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит.

Вопрос ко мне:

- Почему молчит?

Я объясняю:

- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.

Она смотрит с улыбкой на ребенка:

- Не переживай, здесь тебя не обидят...

И достает МОЛОТОК!