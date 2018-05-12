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07. 05. 2018

В Беларуси задержали украинца

По данным ведомства, задержанный - 37-летний житель Черновицкой области.

"Ночью 3 мая в поезде сообщением Хотислав-Ковель пограничный наряд обнаружил неизвестного. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в Беларуси без паспорта. Но несмотря на запрет мужчина вновь приехал в Беларусь", - говорится в сообщении.

В отношении украинца возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о пребывании в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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