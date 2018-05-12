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07. 05. 2018

В Минске у площади Победы ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в районе площади Победы в Минске 9 мая. Об этом сообщили в Минской ГАИ. Ограничение будет действовать с 10:00 до окончания утренних мероприятий, а также с 17:00 до конца вечерних мероприятий в центральной части города.

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В частности, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости от улицы Купалы до Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной.

Также ГАИ Минска просит жителей домов, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализаций во время мероприятий.

 

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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