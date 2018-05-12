В Минске у площади Победы ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в районе площади Победы в Минске 9 мая. Об этом сообщили в Минской ГАИ. Ограничение будет действовать с 10:00 до окончания утренних мероприятий, а также с 17:00 до конца вечерних мероприятий в центральной части города.

В частности, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости от улицы Купалы до Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной.

Также ГАИ Минска просит жителей домов, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализаций во время мероприятий.