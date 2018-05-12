Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 12:48
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

В Беларуси затраты на ЖКУ снизились на 5,5%

В Беларуси затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе-марте снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% при задании 5%. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения.

За три месяца предприятия ЖКХ сэкономили 23,6 млн рублей за счет топливно-энергетических ресурсов, снижения технологических потерь тепла и воды, снижения расходов на природный газ, оптимизации численности, сокращения накладных расходов. Было заменено 14,6 километра теплосетей с использованием ПИ-труб, снизились потери теплоэнергии, уменьшается потребление природного газа, вводятся новые котельные на местных видах топлива, внедряется энергоэффективное оборудование, строятся станции обезжелезивания воды.

Вместе с тем, говорится в сообщении, темпы перемен могли бы быть гораздо большими при наличии достаточных средств. Так, за январь-март задолженность населения возросла на 15,4% до 154,9 млн рублей. При этом предприятия ЖКХ за первый квартал взяли кредиты на 77,2 млн рублей, а сумма начисленных процентов составила 1,2 млн рублей.

 

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.