В Беларуси затраты на ЖКУ снизились на 5,5%

В Беларуси затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе-марте снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% при задании 5%. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения.

За три месяца предприятия ЖКХ сэкономили 23,6 млн рублей за счет топливно-энергетических ресурсов, снижения технологических потерь тепла и воды, снижения расходов на природный газ, оптимизации численности, сокращения накладных расходов. Было заменено 14,6 километра теплосетей с использованием ПИ-труб, снизились потери теплоэнергии, уменьшается потребление природного газа, вводятся новые котельные на местных видах топлива, внедряется энергоэффективное оборудование, строятся станции обезжелезивания воды.

Вместе с тем, говорится в сообщении, темпы перемен могли бы быть гораздо большими при наличии достаточных средств. Так, за январь-март задолженность населения возросла на 15,4% до 154,9 млн рублей. При этом предприятия ЖКХ за первый квартал взяли кредиты на 77,2 млн рублей, а сумма начисленных процентов составила 1,2 млн рублей.