Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 12:48
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

В Минске пешеход неожиданно выбежал на дорогу и попал под фуру

Источник фото: tut.by

В Минске 10 мая около 09:15 на проспекте Дзержинского, вблизи станции метро «Малиновка», пешеход попал под колеса грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

45-летний водитель фуры Scania ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Есенина в направлении МКАД во второй полосе, когда неожиданно на дорогу выбежал 30-летний мужчина, сообщает TUT.by.

В результате наезда бегун получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. При этом у него были признаки алкогольного опьянения.

 

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.