В Минске пешеход неожиданно выбежал на дорогу и попал под фуру

В Минске 10 мая около 09:15 на проспекте Дзержинского, вблизи станции метро «Малиновка», пешеход попал под колеса грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

45-летний водитель фуры Scania ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Есенина в направлении МКАД во второй полосе, когда неожиданно на дорогу выбежал 30-летний мужчина, сообщает TUT.by.

В результате наезда бегун получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. При этом у него были признаки алкогольного опьянения.