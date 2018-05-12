Лукашенко: убыточных и дотационных проектов быть не должно

Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 10 мая на совещании о перспективах развития ОАО "Гродно Азот". "Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", - подчеркнул он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, предприятие "Гродно Азот" важно не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом. По мнению главы государства, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти, так как с ростом числа жителей планеты на существующих сельхозугодьях необходимо будет выращивать больше продукции.

Президент отметил, что более половины удобрений "Гродно Азота" идут сельхозорганизациям Беларуси, поэтому его стабильная работа напрямую связана с их эффективностью. При этом, заявил он, мощности комбината практически вырабатывают второй ресурс, а используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями.

Поэтому возникла объективная необходимость серьезной модернизации предприятия. Правительство рассматривало два варианта: глубокую модернизацию действующих производств или строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств. "Жаль, что не рассмотрели третий вариант: строительство нового комплекса и модернизация старого", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу.