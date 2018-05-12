Житель Витебска похитил у знакомых 270 тыс. долларов

Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

Обвинение предъявлено 49-летнему жителю Витебска, который с 2010 года под предлогом закупки товаров, их продажи, получения дохода и возврата денег использовал доверительные отношения со знакомыми и завладел их средствами. Похитив в сумме 270 тыс. долларов у трех потерпевших, обвиняемый отказался от долговых обязательств.

Кроме того, в 2017 году он изготовил и сбыл ветеринарные сертификаты на право на перемещение между государствами ЕАЭС товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 380 (подделка удостоверения и иного официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа другим лицом, и сбыт такого документа, совершенные повторно) УК. Обвиняемый заключен под стражу. Вину в мошенничестве он не признал, ущерб потерпевшим не возместил.