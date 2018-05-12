Стала известна погода в Беларуси на выходные

В пятницу в Беларуси ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью и утром понизится до 7-13 градусов, по северо-востоку - до 2-6; во второй половине дня повысится до 18-24, сообщили в Белгидрометцентре.

В субботу 12 мая преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Минимальная температура ночью 3-8 градуса, максимальная днем – 20-25.

В воскресенье ночью в юго-восточных районах страны, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура ночью 6-12 градусов, максимальная днем - от 16 по юго-востоку до 23 по северо-западу страны.

В связи с сухой погодой в белорусских лесах установилась высокая пожарная опасность.