Лидерам независимого профсоюза выставили окончательное обвинение

Следствие в отношении председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главы Минской городской организации профсоюза Игоря Комлика завершено, им предъявлены окончательные обвинения по ч. 2 ст. 243 УК в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следствие пришло к выводу о том, что по итогам 2011 года профсоюз РЭП не уплатил в госбюджет налоги на сумму 22,87 тыс. рублей с учетом деноминации, отметил Геннадий Федынич, передает БелаПАН.
Уголовное преследование «неустановленных лиц», которые фигурировали в уголовном деле, прекращено 7 мая. Всего следователи провели сотни допросов по всей стране.
У обвиняемых есть месяц на ознакомление с материалами дела, после чего его передадут в суд. Геннадий Федынич называет уголовное дело политически мотивированным и виновным себя не признает.
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