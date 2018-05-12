Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 14:17
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

Лидерам независимого профсоюза выставили окончательное обвинение

Следствие в отношении председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главы Минской городской организации профсоюза Игоря Комлика завершено, им предъявлены окончательные обвинения по ч. 2 ст. 243 УК в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие пришло к выводу о том, что по итогам 2011 года профсоюз РЭП не уплатил в госбюджет налоги на сумму 22,87 тыс. рублей с учетом деноминации, отметил Геннадий Федынич, передает БелаПАН

Уголовное преследование «неустановленных лиц», которые фигурировали в уголовном деле, прекращено 7 мая. Всего следователи провели сотни допросов по всей стране.

У обвиняемых есть месяц на ознакомление с материалами дела, после чего его передадут в суд. Геннадий Федынич называет уголовное дело политически мотивированным и виновным себя не признает.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.