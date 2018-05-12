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10. 05. 2018

В Белыничском районе в школах объедали детей

В Белыничском районе выявлены нарушения в организации питания школьников. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области Юрий Фролов.

Так, по его словам, в некоторых школах не соблюдались рационы питания детей, нарушались технологии приготовления блюд, продукты недокладывали, припрятывали для хищения, передает БелТА.

Также при проверке отдела образования, спорта и туризма райисполкома были выявлены многочисленные нарушения при госзакупках продуктов питания, повлекшие излишнюю выплату бюджетных средств на сумму 31 тыс. рублей.

В результате проверки к административной ответственности были привлечены 14 человек, двоих освободили от занимаемых должностей.

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