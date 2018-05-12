Белорусы смогут ставить оценки госорганизациям за оказанные услуги

В Беларуси заработает портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями. Об этом сообщили в министерстве связи и информатизации. Портал должен стать удобным инструментом размещения мнения о качестве работы госорганизации, оказывающей услуги населению.

Человеку будет достаточно указать уровень своей удовлетворенности по таким критериям, как: простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о ее получении, соблюдение срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников. На основании этих оценок будет формироваться рейтинг организаций.

Портал пока работает в тестовом режиме и постепенно наполняется. Планируется, что он полноценно заработает в этом году.