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10. 05. 2018

Белорусы смогут ставить оценки госорганизациям за оказанные услуги

В Беларуси заработает портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями. Об этом сообщили в министерстве связи и информатизации. Портал должен стать удобным инструментом размещения мнения о качестве работы госорганизации, оказывающей услуги населению.

Человеку будет достаточно указать уровень своей удовлетворенности по таким критериям, как: простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о ее получении, соблюдение срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников. На основании этих оценок будет формироваться рейтинг организаций.

Портал пока работает в тестовом режиме и постепенно наполняется. Планируется, что он полноценно заработает в этом году.

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