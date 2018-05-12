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10. 05. 2018

На территории автопарка в Гродно грузовик задавил механика

Источник фото: Следственный комитет

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении водителя грузового автопарка по факту совершения ДТП, повлекшего по неосторожности смерть механика (ч. 2 ст. 317 УК).

8 мая около 17:00 в Гродно при въезде на территорию филиала «Грузовой автомобильный парк №2» ОАО «Гроднооблавтотранс» 53-летний водитель грузового самосвала «МАЗ 6516» не убедился в отсутствии перед машиной пешеходов и начал движение. В результате он сбил шедшего перед автомобилем 58-летнего рабочего, который от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемым ранее к уголовной ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв. 

 

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