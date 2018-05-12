В Минске хулиганы напали на автомобиль и избили водителя

Вечером 9 мая хулиганы в Минске повредили автомобиль и напали на водителя. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома. Инцидент произошел около 23:30 вблизи дома по адресу улица Ленина, 16.

По словам водителя, он остановился на светофоре и ждал зеленый свет, когда услышал удар по своему автомобилю. Мужчина вышел из машины и сделал замечание компании молодых парней, но те в ответ напали на него, нанесли травмы. По данному факту проводится проверка.