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10. 05. 2018

В Минске хулиганы напали на автомобиль и избили водителя

Вечером 9 мая хулиганы в Минске повредили автомобиль и напали на водителя. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома. Инцидент произошел около 23:30 вблизи дома по адресу улица Ленина, 16.

По словам водителя, он остановился на светофоре и ждал зеленый свет, когда услышал удар по своему автомобилю. Мужчина вышел из машины и сделал замечание компании молодых парней, но те в ответ напали на него, нанесли травмы.

По данному факту проводится проверка.

 

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