Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 17:36
+23°C
Завтра +20°C
+23°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
10. 05. 2018

Новый размер удержания средств для выплаты зарплаты ввели в Беларуси

Источник фото: РИА "Новости"

В Беларуси с 10 мая при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по зарплате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника 345,71 рубля.

смотрите также Цены в Беларуси с начала года выросли на 2,8%

Согласно указу от 27 ноября 1995 года №483, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения, скорректированного на уровень инфляции на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

БПМ для трудоспособного населения, скорректированный на уровень инфляции за апрель, составляет 230,47 рубля.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.