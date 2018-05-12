Новый размер удержания средств для выплаты зарплаты ввели в Беларуси

В Беларуси с 10 мая при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по зарплате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника 345,71 рубля.

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Согласно указу от 27 ноября 1995 года №483, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения, скорректированного на уровень инфляции на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

БПМ для трудоспособного населения, скорректированный на уровень инфляции за апрель, составляет 230,47 рубля.