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10. 05. 2018

Лукашенко поздравил Медведева с переназначением

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с переназначением на должность председателя правительства России. По его словам, в Беларуси высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с РФ.

Глава государства также выказал уверенность, что выработка правительствами двух стран взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет полностью соответствовать повышению их благосостояния народов, передает БелТА.

Также Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации задуманного.

 

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