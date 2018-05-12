Лукашенко поздравил Медведева с переназначением

Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев

9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.