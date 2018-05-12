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10. 05. 2018

Виктория Азаренко вывезла ребенка из страны

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которой долгое время из-за судебного разбирательства по поводу опеки над сыном Лео запрещалось вывозить ребенка из Лос-Анджелеса, смогла выехать с ним из США.

«Приключения мамочки и Лео начинаются. Европа, мы идем», - отметила она в Instagram.

Сейчас они отдыхают в испанском Мадриде, где учатся кормить голубей.

 

Leo let’s feed 🦅 swipe left.... 🤣🤣🤣

A post shared by Victoria Azarenka (@vichka35) on

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

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