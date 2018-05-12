Прецедентное решение. Суд Гааги по аннексии Крыма

Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму.

Международная постоянная палата третейского суда в Гааге присудила 159 миллионов долларов по иску 18 украинских предприятий.

Корреспондент.net разбирался в прецедентном решении Гаага по аннексии Крыма.

Кто подал иск в Гаагу по Крыму

Иск к России подали 19 истцов (18 компаний и одно физлицо - бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет), имущество которых в Крыму после аннексии полуострова к России в 2014 было национализировано.

Они обвинили Россию в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций и препятствии их инвестициям в крымские объекты, что в конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций.

Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром 1+1 медиа, в группу которого входила ТРК Жиса в Симферополе.

Заглавный истец Эверест Истейт (застройщик комплекса апартаментов Наутилус в Гурзуфе и гостиничного комплекса Крымский дворик в Ялте) был связан с ПриватБанком, которым ранее владел Коломойский, сообщала ГПУ.

Также среди истцов - компании Дайрис и Дилайн ЛТД, которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе; конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юрлиц.

Еще один истец - санаторий Энергетик - принадлежал Коломойскому, пишут СМИ.

Поданных исков уже несколько, кроме того, есть ряд компаний, которые пока только заявили о своих намерениях отсудить у России компенсацию за потерянные активы и недополученную прибыль в Крыму.

Укрэнерго оценила стоимость утраченных активов в Крыму один миллиард долларов. Об ущербе заявляли и Приватбанк, и севастопольский Аэропорт Бельбек.

Нафтогаз Украины в сентябре прошлого года заявил о подаче сходного иска, оценив свои убытки от потери активов в Крыму в пять миллиардов долларов, а из-за "утраченных возможностей разработки нефти и газа в Крыму" сумма может быть еще больше.

В прошлом году международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение дела по иску Украины о причастности Москвы к финансированию терроризма на Донбассе и нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

Решение суда

Гаагский арбитраж по правилам конфиденциальности не раскрывает суть решения, но авторитетные юридические издания Global Arbitration Review и Law360 сообщили, что суд присудил группе истцов компенсацию на общую сумму 159 миллионов долларов.

"Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", - сообщал телеканал 1+1.

Сумма компенсации складывается из 130 миллионов долларов оценочных убытков плюс проценты в размере примерно 20 миллионов, арбитраж также обязал Россию компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе.

В 2017 году СМИ писали, что сумма требований составляет 231 миллион доллров. Таким образом, арбитры, по всей видимости, удовлетворили их требования лишь частично.

Замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, которая представляет государство в ряде международных процессов против России, раскрыла некоторые детали вердикта.

"Есть первое решение в компенсации за имущество, утраченного в результате оккупации Крыма. И первая победа на этом участке юридического фронта", - написала Зеркаль в Facebook 10 мая.

По ее данным, судьи решили, что Россия несет ответственность за свои действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ. Национализация имущества властью России признана нарушением инвестиционного соглашения.

Она также сообщила, что Россия должна выплатить 159 миллионов долларов.

Россия не принимает участие в суде

Россия не участвовала в арбитражном процессе. Обосновывая свой отказ, Россия уведомляла арбитраж в 2015 году, что двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года "не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора".

Также Москва заявила, что она "не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора".

Такой же позиции Россия априори придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму.

10 мая в Кремле заявили, что российские власти не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: korrespondent.net