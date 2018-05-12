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10. 05. 2018

Задержан начальник Главного управления потребительского рынка Минска

Источник фото: Следственный комитет

По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями задержан начальник Главного управления потребительского рынка Минского горисполкома. Как рассказала сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД.

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Задержанный подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда госинтересам. Чиновник заключен под стражу. Проводится расследование.

Начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома является Андрей Доморацкий.

 

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