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10. 05. 2018

Оксана Невеселая рассказала, как «злыдень» пытался взломать ее Instagram

Белорусская модель Оксана Невеселая расссказала, как «какой-то настырный товарищ» пытался взломать ее аккаунт в Instagram.

«Каким-то образом это у него получилось, пароль я быстро успела восстановить, но все же осадочек неприятный остался. Не делай так больше, злыдень. Тебя найдут, вывезут в Смоленск и заберут документы», - пригрозила невеселая модель.

 

Начали приходить мне сообщения в директ, мол почти неделю фотографий нет, всё ли со мной хорошо🤨 Да, со мной все хорошо, даже очень, а в такие моменты в последнюю очередь задумываешься о социальных сетях🙈 Счастье ведь любит тишину, не так ли? •Кстати, 2 дня назад какой-то настырный товарищ пытался взломать мой инст и каким-то образом это у него получилось, пароль я быстро успела восстановить, но все же осадочек неприятный остался, не делай так больше, злыдень. Тебя найдут, вывезут в Смоленск и заберут документы😂😂😂

A post shared by •Oksana Neveselaya• (@o_neveselaya) on

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