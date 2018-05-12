Оксана Невеселая рассказала, как «злыдень» пытался взломать ее Instagram

Белорусская модель Оксана Невеселая расссказала, как «какой-то настырный товарищ» пытался взломать ее аккаунт в Instagram.

«Каким-то образом это у него получилось, пароль я быстро успела восстановить, но все же осадочек неприятный остался. Не делай так больше, злыдень. Тебя найдут, вывезут в Смоленск и заберут документы», - пригрозила невеселая модель.