В Бресте из окна на седьмом этаже выпал мужчина

В Бресте 10 мая около 17:00 мужчина погиб, выпав из окна собственной квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел на улице Рябиновой.

Еще живого, выпавшего из окна мужчину 1971 года рождения обнаружили сотрудники ППС милиции. О произошедшем они сообщили на линию 102, а также вызвали скорую помощь.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата. По дороге в больницу пострадавший скончался.