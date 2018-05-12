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10. 05. 2018

Кобяков надеется на рост числа проектов Всемирного банка в Беларуси

Андрей Кобяков Источник фото: БелТА

Беларусь рассчитывает на увеличение в стране портфеля проектов Всемирного банка, заявил 10 мая премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка.

Отметив, что действующий портфель включает восемь инвестзаймов на общую сумму около 800 млн долларов, премьер отметил, что Минск рассчитывает на увеличение действующего портфеля в ближайшей перспективе, передает БелТА.

За все время сотрудничества Беларуси с Всемирным банком реализованы проекты на сумму около 1,7 млрд долларов.

По словам Андрея Кобякова, в Беларуси ожидают, что реализация совместных с Всемирным банком проектов внесет вклад в реализацию основных госпрограмм на среднесрочный период, что позволит создать основу для долгосрочного устойчивого роста экономики страны.

 

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