Кобяков надеется на рост числа проектов Всемирного банка в Беларуси

Беларусь рассчитывает на увеличение в стране портфеля проектов Всемирного банка, заявил 10 мая премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка.

Отметив, что действующий портфель включает восемь инвестзаймов на общую сумму около 800 млн долларов, премьер отметил, что Минск рассчитывает на увеличение действующего портфеля в ближайшей перспективе, передает БелТА.

За все время сотрудничества Беларуси с Всемирным банком реализованы проекты на сумму около 1,7 млрд долларов.

По словам Андрея Кобякова, в Беларуси ожидают, что реализация совместных с Всемирным банком проектов внесет вклад в реализацию основных госпрограмм на среднесрочный период, что позволит создать основу для долгосрочного устойчивого роста экономики страны.