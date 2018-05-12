11-12 мая погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 11 мая ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится.
12 мая преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8°С, максимальная днем +20..+25°С, передает Белгидрометцентр.
13 мая ночью республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Украины. В дневные часы влияние атмосферного фронта распространится на большую часть территории Беларуси. Ночью в юго-восточных районах республики, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью +6..+12°С, максимальная днем от +16°С по юго-востоку до +23°С по северо-западу страны.
Внимание!!! В связи с сухой погодой в лесах республики установилась высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!
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