Белорус Рыбак во второй раз вышел в финал «Евровидения»

Норвежский исполнитель белорусского происхождения Александр Рыбак вечером 10 мая вышел в финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2018», который проходит в португальском в Лиссабоне. Во втором полуфинале он исполнил песню That’s How You Write A Song. В 2009 году музыкант уже выигрывал конкурс.

Всего за выход в финал боролись представители 18 стран, но по итогам голосования были определены десять финалистов.

В финале, который пройдет 12 мая, вышли также Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Дания, Словения, Нидерланды.

Не прошли в финал Румыния, Сан-Марино, Россия, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.