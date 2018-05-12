Россельхознадзор отменил ограничения в отношении трех белорусских предприятий

Россельхознадзор с 11 мая отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции с белорусских предприятий СООО «Старфуд», ОАО «Верхнедвинкий маслосырзавод» и ОАО «Лунинецкий молочный завод».

Однако, заявили в ведомстве, в связи с выявлением несоответствий продукции животного происхождения нормам и требованиям России и ЕАЭС, в отношении двух белорусских предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля.

В частности, эти меры коснулись СООО «Мясопродукт», в говядине которого был выявлен бензилпенициллин, и ОАО Птицефабрика «Рассвет», в мясе птице которого нашли бактерии группы сальмонелла.