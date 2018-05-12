Тренер Латал уходит из «Динамо-Брест»

Главный тренер футбольного клуба "Динамо-Брест" Радослав Латал, при котором команда выиграла Суперкубок Беларуси и вышла в финал Кубка страны, уходит из клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе команды.

При этом его помощник Марцел Личка продолжит работу в клубе. Временно руководить командой в должности исполняющего обязанности главного тренера будет Сергей Ковальчук.

48-летний Радослав Латал, который ранее тренировал ряд чешских и словацких клубов, возглавил брестское "Динамо" в январе 2018 года и пробыл на посту главного тренера менее полугода.