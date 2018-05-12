Лукашенко посетит Россию и Таджикистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан. Так, 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем главы государств ЕАЭС обсудят развитие интеграционного объединения, перспективы углубления взаимодействия по ряду направлений.
Ожидается также встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой будут обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего госсовета, передает БелТА.
Затем президент Беларуси направится с официальным визитом в Таджикистан, где запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном. Главы государств рассмотрят итоги и планы развития торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, работу на рынках третьих стран.
Предполагается также, что президенты примут участие в открытии национальной выставки Беларуси в Таджикистане. В дни визита в Душанбе также состоится таджикско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие и представители деловых кругов Афганистана. Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи между предприятиями и организациями трех стран.
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