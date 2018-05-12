"Алеся" начала прокладку тоннеля от станции "Вокзальная" до "Ковальской слободы"

В Минске тоннелепроходческий щит "Алеся" начал прокладку тоннеля от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода". Об этом сообщили в "Минскметрострое".

Проходка предыдущего тоннеля от "Вокзальной" до "Юбилейной площади" завершилась в конце марта. Демонтаж и монтаж комплекса длились чуть более месяца.

Третья Зеленолужская линия Минского метрополитена протянется на 17,2 километра и будет насчитывать 14 станций. Сейчас идет строительство первых четырех станций линии: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича".

Как сообщал Телеграф, первая станция третьей линии метрополитена должна открыть свое движение в 2020 году, при этом поставлена задача сократить этот период.