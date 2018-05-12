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11. 05. 2018

В Беларуси снизились курсы евро и доллара

На торгах 11 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро снизился на 0,77% до 2,387 рубля.

Доллар подешевел на 0,66% до 2,004 рубля.

А вот российский рубль подорожал на 0,52% до 3,247 белорусского за 100 российских.

 

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

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