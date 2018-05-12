АПК Гомельской области закупали детали для тракторов у посредников

Комитет госконтроля выявил факты необоснованного посредничества в предприятиях АПК Гомельской области. Как сообщили в КГК, в 2016-2017 годы более десяти предприятий (КСУП "Урицкое", УСП "СлавМол", ОАО "Птицефабрика "Рассвет", филиал "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП" и другие) закупили запчасти на 4,2 млн рублей, в том числе для техники "Гомсельмаш", тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и иной белорусской сельхозтехники.

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При этом 61,7% запчастей были приобретены у посредников, тогда как доля закупок у заводов-производителей или их официальных представителей составила всего 38,3%.

Наиболее крупные посредники - ОАО "ТД Молочное кружево", ОДО "Речицадеталь", ООО "Набис", "Контрактор", "Промис Альянс", "Снабавтотехника" и "Крафтзапчасть" - покупалі запчасти у производителей и у оптовых посреднических организаций. В результате использования услуг посредников сельхозорганизациями надбавка к отпускной цене составила 10-80%.

В свое оправдание сельхозорганизации заявляют о более выгодных предложениях посредников по сравнению с производителями по условиям расчетов и по цене. Так, у предприятий АПК нет необходимых средств для перечисления стопроцентной предоплаты заводам-производителям. Однако мониторинг показал факты закупок запчастей у посредников с внесением предоплаты, без проведения конкурсных процедур, по ценам, превышающим цены заводов-изготовителей до четырех раз.

Так, ОАО "Краснобережский" закупило у посредников шины к сельхозтехнике по ценам, превышающим цены ОАО "Белшина" в 1,5-4 раза. Подобные факты выявлены в УСП "СлавМол" и филиале "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП", причем договоры с посредниками заключались на условиях предоплаты.

А КСУП "Урицкое" без проведения конкурсных торгов закупило у посредника запчасти к технике МТЗ до 30% дороже, чем у производителя. Подобный факт имел место и в Речицком КХП.