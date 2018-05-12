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11. 05. 2018

В Вороновском районе браконьеры сетями ловили рыбу в период нереста

Источник фото: Следственный комитет

Утром 9 мая на озере Кужи Вороновского района были задержаны 47-летний житель соседней деревни и 31-летний жителя Воронова, которые с помощью лодки и сетей незаконно добыли в период нереста 32 линя и 19 карасей. Причиненный окружающей среде ущерб составил почти 20 тыс. рублей, сообщили в Следственном комитете.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст.281 УК). 

Ранее к уголовной и административной ответственности за незаконную добычу рыбы они не привлекались. Принимаются меры для ареста имущества подозреваемых.

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