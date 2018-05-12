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11. 05. 2018

В Беларуси в ночь на понедельник могут не работать банковские карточки

Банковские карточки нескольких банков могут не работать в Беларуси ночью 14 мая. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре. Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов возможны с 02:00 до 06:30.

Причиной перебоев могут стать плановые технологические работы, связанные с повышением версии СУБД Oracle программного комплекса mPOS.

БПЦ оказывает услуги в части информационно-технологического обеспечения расчетов с использованием системы mPOS "Беларусбанку", "Белагропромбанку", "БПС-Сбербанку", "БСБ Банку", "Паритетбанку".

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