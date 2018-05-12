В Минске директор школы и его зам получали зарплату фиктивного работника

Директор школы в Заводском районе Минска и его заместитель обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Уголовное дело в отношении руководителей учебного заведения передано в Заводской районной (Минска) отдел Следственного комитета Беларуси.
Директора и его зама подозревают в том, что в 2013—2016 годах они присвоили 16 тыс. рублей, выделенных районных управлением образования на зарплату фиктивного работника, сообщает БелаПАН.
При этом человек, которого они якобы приняли на работу, никогда не осуществлял приписываемые ему должностные обязанности.
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