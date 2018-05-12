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11. 05. 2018

Кремль хочет предложить странам ЕАЭС углубить интеграцию

14 мая в Сочи пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстан, России и премьер-министра Армении. В российском Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи.

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Россия как председатель в органах Евразийского союза в 2018 году предложила согласовать планы по углублению экономической интеграции и либерализации общего рынка. Будут приняты основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2018–2019 годы и намечены шаги по развитию сотрудничества в атомной сфере и возобновляемой энергетике, цифровой экономике, медицине, социальной политике.

К подписанию подготовлены Соглашение о международных договорах ЕАЭС и решение об утверждении положения о статусе государства – наблюдателя.

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
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