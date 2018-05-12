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11. 05. 2018

Белорусы за четыре месяца продали валюты больше, чем купили

Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. За четыре месяца граждане Беларуси продали наличной и безналичной валюты на 2,86 млрд долларов в эквиваленте, а купили - 2,41 млрд.

Чистая продажа валюты гражданами превысила 450 млн долларов.

Что касается субъектов хозяйствования, то резиденты Беларуси с начала года продали валюты на 6,35 млрд долларов, а купили - 6,69 млрд. Нерезиденты Беларуси продали валюты на 194,9 млн долларов, купили - 32,3 млн.

 

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
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- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

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