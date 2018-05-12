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11. 05. 2018

Белорусские красавицы решили фотографироваться вместе

Белорусские модели решили побаловать своих подписчиков в Instagram не только личными фотографиями, но и совместными с коллегами по бизнесу.

Лидируют здесь на сегодня Наташа Маньковская.

И Екатерина Коба с другой Катюшей.

 

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

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