В Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

12 мая погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Псковской областью России. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый до умеренного, днем по юго-востоку страны порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +19..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
13-14 мая погоду будут определять атмосферные фронты и влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины, передает Белгидрометцентр.
13 мая ночью в юго-восточных районах республики, а днем и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем от +16°С по юго-востоку страны до +24°С по северо-западу.
14 мая ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем от +15°С по юго-востоку до +22°С по северо-западу страны.
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