Беларусь проиграла Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси 11 мая в очередной раз проиграла на чемпионате мира по хоккею в датском Копенгагене, уступив Чехии со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0). Перед матчем белорусская дружина лишилась защитника Романа Дюкова, получившего травму голеностопа.
Голы: 0:1 - Шуляк (8.13, в большинстве). 0:2 - Горак (15.53). 0:3 - Ржепик (18.43).
В группе А Беларусь является аутсайдером и занимает последнее место. Турнирное положение: 1.Швеция - 12 очков (4 игры). 2.Россия - 10 (4). 3.Швейцария - 9 (4). 4.Чехия - 9 (5). 5.Словакия - 7 (4). 6.Франция - 6 (5). 7.Австрия - 1 (5). 8.Беларусь - 0 (5).
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