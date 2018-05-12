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12. 05. 2018

Бизнесмен Арбузов освобожден из-под стражи

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи 11 мая. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, с учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, в отношении Арбузова, в чей холдинг входят Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость), возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищений путем злоупотребления служебными полномочиями и 11 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов. А сумма не уплаченных им налогов, по данным следствия, составляет около 40 млн рублей.

 

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