В Жлобине из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Вечером 11 мая в Жлобине из-за пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 37 человек. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного, панельного многоквартирного жилого дома 39 в микрорайоне 17.

К моменту прибытия сотрудников МЧС квартира горела открытым пламенем. Спасатели из зданий по лестничным клеткам и автолестницам эвакуировали 37 человек, включая 8 детей. Огнем уничтожено имущество в квартире, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.