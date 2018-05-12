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12. 05. 2018

В Жлобине из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Источник фото: МЧС

Вечером 11 мая в Жлобине из-за пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 37 человек. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного, панельного многоквартирного жилого дома 39 в микрорайоне 17.

К моменту прибытия сотрудников МЧС квартира горела открытым пламенем. Спасатели из зданий по лестничным клеткам и автолестницам эвакуировали 37 человек, включая 8 детей.

Огнем уничтожено имущество в квартире, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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