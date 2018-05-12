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12. 05. 2018

В Беларуси открыли первый памятник Тадеушу Костюшко

Источник фото: "Еврорадио"

Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко был торжественно открыт 12 мая на территории музея-усадьбы Костюшко "Меречёвщина" в Ивацевичском районе, где в 1746 году родился деятель. Памятник отлили в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко.

Сбор средств на установку памятника инициировал журналист и общественный деятель Глеб Лободенко. Проект поддержали 690 человек, собравшие больше 22 тыс. рублей. Их имена будут выставлены в музее, сообщает "Еврорадио".

Андрей Тадеуш Бонавентура Косцюшко (1746 – 1817) - военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, руководитель восстания 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции.

 

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