В Беларуси открыли первый памятник Тадеушу Костюшко

Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко был торжественно открыт 12 мая на территории музея-усадьбы Костюшко "Меречёвщина" в Ивацевичском районе, где в 1746 году родился деятель. Памятник отлили в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко.

Сбор средств на установку памятника инициировал журналист и общественный деятель Глеб Лободенко. Проект поддержали 690 человек, собравшие больше 22 тыс. рублей. Их имена будут выставлены в музее, сообщает "Еврорадио".

Андрей Тадеуш Бонавентура Косцюшко (1746 – 1817) - военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, руководитель восстания 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции.