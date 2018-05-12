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12. 05. 2018

Брестчане просят Лукашенко уволить мэр и губернатора

Источник фото: belapan.com

На имя президента Беларуси Александра Лукашенко 11 мая было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должностей председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия.

В обращении, под которым подписалось 2665 человек, говорится, что чиновники недобросовестно исполняют свои обязанности, игнорируют интересы жителей и закрывают глаза на вред окружающей среде и здоровью людей, передает БелаПАН.

Так, с ООО «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерск бесконтрольно были вывезены опаснейшие отходы, которые затем были размещены на открытой площадке в непосредственной близости от поселка Зеленый Бор Ивацевичского района. Около трех лет руководство области игнорирует требование местных жителей убрать их. Также опасные материалы с «Белинвестторг-Сплава» складировали в Бресте, но их убрали, когда об этом узнали граждане.

Подписанты отмечают, что «Белинвестторг-Сплав» входит в группу компаний ПАК вместе с ООО «АйПауэр», строящим под Брестом завод свинцово-кислотных аккумуляторных батарей полного цикла, который, по мнению жителей, «несет колоссальную угрозу окружающей среде Бреста и Брестского района». При этом, завод начали строить без надлежащего уведомления местных жителей, а их мнение о стройке было проигнорировано.

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