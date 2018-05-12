Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион

Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).

Поражение от Австрии стало шестым подряд на чемпионате в Копенгагене для белорусской команды. Сборная Беларуси перед заключительным матчем, который пройдет 15 мая против команды Словакии, занимает восьмое место в группе А и не сможет улучшить свое турнирное положение. Таким образом, она покинет элитный дивизион мирового хоккея, в котором неизменно выступала с 2005 года.

Турнирное положение в группе А: 1.Швеция - 14 очков (5 матчей). 2.Россия - 10 (4). 3.Чехия - 9 (5). 4.Швейцария - 9 (4). 5.Словакия - 8 (5). 6. Франция - 6 (5). 7.Австрия - 4 (6). 8.Беларусь - 0 (6).