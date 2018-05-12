Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", - отметил Нетаньяху.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Статус города считается одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта. Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций.

В Иерусалиме не размещается ни одно иностранное посольство в Израиле. Но недавно Дональд Трамп заявил, что готов перенести американское посольство в Иерусалим. Ожидается, что это может вызвать протесты в Секторе Газа.