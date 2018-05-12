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13. 05. 2018

Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме

 
Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
 
"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", -   отметил Нетаньяху. 

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.
 
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. 
 
Статус города считается одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта. Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций. 
 
В Иерусалиме не размещается ни одно иностранное посольство в Израиле. Но недавно Дональд Трамп заявил, что готов перенести американское посольство в Иерусалим. Ожидается, что это может вызвать протесты в Секторе Газа.
 
Напомним, что представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия). Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию. В пятерку лидеров вошли также Германия и Италия. Конкурсант из Украины MELOVIN по результатам голосования занял 17 место. 

Источник: korrespondent.net

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