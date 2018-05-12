Победительницей «Евровидения» стала Нетта Барзилай из Израиля

Триумфатором международного музыкального конкурса "Евровидения-2018", который прошел в столице Португалии Лиссабоне, 12 мая стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней "Toy" (Игрушка). Она была фавориткой букмекеров с начала года до самого конкурса.
Второе место заняла представительнице Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego" (Огонь). На третьем месте певец из Австрии Сезар Сэмпсон с песней "Nobody But You" (Никто кроме тебя).
Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song" (Вот как пишется песня), который во второй раз выступал на "Евровидении", занял в финале 15-е место.
Всего в песенном состязании соревновались 43 страны, борьбу за хрустальный микрофон в финале вели 26.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.