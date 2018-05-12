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13. 05. 2018

Победительницей «Евровидения» стала Нетта Барзилай из Израиля

Триумфатором международного музыкального конкурса "Евровидения-2018", который прошел в столице Португалии Лиссабоне, 12 мая стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней "Toy" (Игрушка). Она была фавориткой букмекеров с начала года до самого конкурса.

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Второе место заняла представительнице Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego" (Огонь). На третьем месте певец из Австрии Сезар Сэмпсон с песней "Nobody But You" (Никто кроме тебя).

Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song" (Вот как пишется песня), который во второй раз выступал на "Евровидении", занял в финале 15-е место.

Всего в песенном состязании соревновались 43 страны, борьбу за хрустальный микрофон в финале вели 26.

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- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
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