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14. 05. 2018

В понедельник в Беларуси будет без осадков

Источник фото: Telegraf.by

В понедельник, 14 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный умеренный.

Максимальная температура воздуха +17 ..+22°С, по северу до +24°С, передает Белгидрометцентр.

В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). Температура воздуха: утром +12.. +14°С, днем +18.. +20°С, вечером +16.. +18°С.

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