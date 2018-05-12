В Каменецком районе в ДТП погиб ребенок из Украины

13 мая около 07:00 в столкновении микроавтобуса с погрузчиком в Каменецком районе погиб ребенок. ДТП произошло на 54-м километре автодороги Р-98 у деревни Мартынюки. Как сообщили в ГАИ Брестской области, водитель автомобиля Renault столкнулся с погрузчиком Амкодор, который двигался в попутном направлении.
В микроавтобусе ехали дети из украинской детской команды по футболу. В результате столкновения погиб ребенок 2005 года рождения, гражданин Украины, который сидел возле водителя.
Еще шестерых детей доставили в Каменецкую центральную районную больницу. Степени тяжести у детей разные - есть переломы, вывихи, у большинства черепно-мозговые травмы. Один ребенок, который находился в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже прооперирован.
Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога и реаниматолога, из Минска - детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Позже шесть пострадавших детей, включая наиболее пострадавшего, перевели в Брестскую областную больницу.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, лучшие врачи Беларуси оказывают помощь пострадавшим детям. Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль, а для решения организационных вопросов и проведения консультаций в Брест направился первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
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